Motomondiale, GP Olanda 2018: gara. Programma, orari e tv

Oggi si corre ad Assen. Sul prestigioso circuito olandese va in scena un’altra gara da brividi. In MotoGP Marc Marquez parte in pole position ed è il netto favorito, ma Valentino Rossi ha dimostrato di poter dire la sua, partendo dalla prima fila. Il Dottore è alla ricerca della vittoria che manca da un anno, quando vinse proprio qui. Anche la Ducati vuole recitare un ruolo da protagonista, con Andrea Dovizioso, quarto in griglia. Jorge Lorenzo è invece decimo.

Sarà una domenica di fuoco, aperta dalla Moto3. Tutta la giornata sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 trasmetterà le gare delle tre classi in differita a partire dalle 15.30.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle gare delle tre classi.

Il programma

Domenica 1 luglio

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara













