Mondiali 2018, Tabellone quarti di finale: Francia-Uruguay apre le danze. Brasile e Spagna a completare il quadro? Calendario, date, programma

Francia-Uruguay sarà il primo quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Ieri si è aperta la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata, il tabellone degli ottavi di finale ha per il momento confermato i pronostici della vigilia e ci ha regalato la sfida più scontata sulla carta: i transalpini si sono imposti sulla derelitta Argentina di uno spento Leo Messi, i sudamericani hanno sconfitto il Portogallo di un anonimo Cristiano Ronaldo. Ora la super sfida tra i giovani fenomeni Mbappè, Pogba, Griezmann e la Celeste di Cavani e Suarez: partita apertissima a ogni risultato, può succedere davvero di tutto nel quarto di finale in programma venerdì 6 giugno (ore 16.00).

La vincente di Francia-Uruguay è poi attesa sulla carta da una semifinale durissima. Si profila infatti un big match pirotecnico contro il Brasile, grande favorito di quella parte di tabellone: i verdeoro però non dovranno sottovalutare il Messico e poi soprattutto il Belgio in un eventuale quarto di finale (i Red Devils non dovrebbero avere grossi problemi contro il Giappone). Si preannuncia dunque un testa a testa tra la compagine sudamericana trascinata da Neymar e i folletti belgi che puntano sulle retate offensive di Lukaku, Mertens e compagnia.

Nella parte bassa del tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio, invece, la Spagna è la grande favorita della vigilia. Le Furie Rosse incominceranno la propria avventura contro la Russia padrona di casa, avversario da non sottovalutare che potrebbe regalare qualche sorpresa. Iniesta e compagni potrebbero poi doversela vedere contro l’insidiosa Croazia (favorita contro la Danimarca), che in giornata sì può davvero fare saltare il banco. A quel punto una possibile semifinale con l’Inghilterra di Kane che però ha nella Colombia di Cuadrado, Falcao, Rodriguez un avversario durissimo prima di un quarto di finale tutto da decifrare contro Svezia o Svizzera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutto il tabellone e gli orari delle partite dei Mondiali 2018 di calcio. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE MONDIALI 2018:

Uruguay vs Portogallo

Francia vs Argentina

Brasile vs Messico

Belgio vs Giappone

Spagna vs Russia

Croazia vs Danimarca

Svezia vs Svizzera

Colombia vs Inghilterra

CALENDARIO MONDIALI 2018

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Spagna vs Russia (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Croazia vs Danimarca (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Brasile vs Messico (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Belgio vs Giappone (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Svezia vs Svizzera (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Colombia vs Inghilterra (a San Pietroburgo)

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 1: Francia vs Uruguay (a Nizhny Novgorod)

20.00 Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 6 (a Kazan)

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 7 vs Vincente Ottavo di finale 8 (a Samara)

20.00 Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 3 vs Vincente Ottavo di finale 4 (a Sochi)

MARTEDÌ 10 LUGLIO:

20.00 Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2 (a San Pietroburgo)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO:

20.00 Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4 (a Mosca)

SABATO 14 LUGLIO:

16.00 Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo)

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio (a Mosca)