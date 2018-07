MotoGP e F1 insieme, che domenica! Gli orari e come vedere le gare in tv, una dopo l’altra! Dirette e differite su Sky e TV8

Che domenica bestiale! Una giornata calda, avvincente, appassionante, spettacolare si profila per tutti gli appassionati di motori che potranno gustarsi una domenica 1° luglio a tutto gas con le gare di MotoGP e F1: tra il GP di Olanda e il GP di Austria non ci sarà un momento di tregua. Alle ore 14.00 tutti ad Assen per lo show nella Cattedrale del Motociclismo, poi alle ore 15.00 show al Red Bull Ring con i bolidi a quattro ruote. Due appuntamenti fondamentali per i due Mondiali e che sicuramente regaleranno grandi emozioni, non bisognerà perdersi nemmeno un minuto perché può succedere davvero di tutto.

Marc Marquez e Valentino Rossi dovrebbero lottare per il successo nell’Università: tutti si aspettano un duello stellare per la vittoria tra il leader del campionato e il Dottore che sogna di tornare al successo su uno dei suoi tracciati preferiti. Lewis Hamilton vuole trionfare a Spielberg superando Valtteri Bottas che scatterà dalla pole position e sfruttando al meglio il sesto posto di Sebastian Vettel, costretto a una rimonta dopo la penalizzazione subita in qualifica.

Di seguito il calendario completo, tutti i programmi e gli orari delle due gare di MotoGP e F1 previste per oggi domenica 1° luglio. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport F1 e MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 1° LUGLIO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

15.10 F1, gara

MOTOGP, GP OLANDA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Olanda 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

La gara sarà visibile anche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 19.00 (MotoGP).

Garantite le repliche su Sky Sport MotoGP secondo questo palinsesto: ore 17.10, 20.00, 23.15 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.

F1, GP AUSTRIA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Austria 2018 sarò trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

La gara sarà visibile anche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.30.

Le repliche saranno garantite su Sky Sport F1 secondo questo palinsesto: ore 18.25, 22.30, nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, giro dopo giro, minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla.