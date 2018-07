Motomondiale, GP Germania 2018: programma, orari e tv delle gare

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP DEL GP DI GERMANIA DI MOTOGP

Giornata di gare al Sachsenring, sede del GP di Germania, ultima tappa del Motomondiale prima del rompete le righe e della pausa estiva. In MotoGP è caccia a Marc Marquez, che qui ha sempre vinto in classe regina e lo fa dal 2010 estendendo il dato a 125 e Moto2. Lo spagnolo ha ottenuto una pole position record ieri, ma ci sarà bagarre perché le Ducati hanno mostrato un’ottima velocità e le Yamaha, pur con le solite difficoltà, possono inserirsi. In Moto3 è caccia a un altro spagnolo, Jorge Martin, leader del Mondiale, mentre in Moto2 c’è una prima fila tutta italiana, con Mattia Pasini, Luca Marini e Francesco Bagnaia.

Sarà una domenica lunghissima, che comincerà presto con i warm up, poi in successione le gare delle tre classi. Sky Sport MotoGP HD trasmetterà la giornata in diretta e in esclusiva, mentre in chiaro TV8 proporrà la differita delle tre gare a partire dalle 19.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di warm up e gara delle tre classi.

Il programma

Domenica 15 luglio

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara













