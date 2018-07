MotoGP, i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Germania. Sei successi al Sachsenring, l’ultimo nel 2009

Dopo le incredibili emozioni di Assen, il Mondiale MotoGP torna in pista per l’ultimo appuntamento prima della sosta estiva. Si va al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, nona tappa di questa stagione. Marc Marquez vuole scappare ulteriormente in classifica generale, su una pista nella quale è letteralmente imbattibile. Per tutti i rivali sarà una impresa complicata fermare il dominio dello spagnolo, anche per Valentino Rossi che, su questa pista, non vince dal lontano 2009. Andiamo a vedere nel dettaglio, quindi, i precedenti del “Dottore” in terra germanica.

STAGIONE 1996 – Classe 125 (Aprilia): Valentino Rossi muove i primi passi nel Motomondiale, nella quarto di litro. Il suo primo GP di Germania si corso al Nurburgring con un quinto posto finale a 1.919 dal vincitore, il giapponese Masaki Tokudome. Podio completato da Stefano Perugiini e Haruchika Aoki.

STAGIONE 1997 – Classe 125 (Aprilia): Secondo anno in 125 e primo titolo iridato per il giovane Rossi. Il GP di Germania si corse ancora al Nurburgring e il pesarese lo vinse in volata (in un filotto di sei successi consecutivi) su Yoshiaki Katoh distante appena mezzo secondo, mentre al terzo posto (a 13.523) si piazzò il padrone di casa Manfred Geissler.

STAGIONE 1998 – Classe 250 (Aprilia): Rossi sbarca nella classe mediana e chiude al terzo posto il GP di Germania che, per la prima volta, si corre al Sachsenring. La gara la vinse in scioltezza il nipponico Tetsuya Harada con 9.0 sul britannico Jeremy McWilliams che precedette di appena due decimi proprio il numero 46.

STAGIONE 1999 – Classe 250 (Aprilia): Secondo campionato nella 250, con titolo mondiale, e successo al Sachsenring dopo un avvincente derby con Loris Capirossi, secondo a 148 millesimi. Completò il podio il tedesco Ralf Waldmann a 9.0, recentemente scomparso.

STAGIONE 2000 – Classe 500 (Honda): Rossi arriva in 500 e si vede sfuggire il successo in Germania per appena 78 millesimi a favore del brasiliano Alex Barros. Terzo posto per lo statunitense Kenny Roberts Junior.

STAGIONE 2001 – Classe 500 (Honda): Gara difficile per il “Dottore” che, in un anno dominato, conclude solamente in settima posizione a 21.945 da Max Biaggi che precedette lo spagnolo Carlos Checa di 3.2 e il giapponese Shinya Nakano di 3.6.

STAGIONE 2002 – Classe MotoGP (Honda): Si passa dalla 500 alla MotoGP e il pilota di Tavullia domina in lungo ed in largo tutta l’annata. Al Sachsenring facile vittoria con 730 millesimi su Max Biaggi e 1.1 sul giapponese Tohru Ukawa.

STAGIONE 2003 – Classe MotoGP (Honda): Ancora un campionato dominato da Rossi che, tuttavia, in Sassonia si ferma in seconda posizione ad appena 60 millesimi da Sete Gibernau dopo un duello in solitaria. Terzo posto a 13.2 per l’australiano Troy Bayliss.

STAGIONE 2004 – Classe MotoGP (Yamaha): Il nove volte campione del mondo passa da Honda a Yamaha e si piazza in quarta posizione nel GP di Germania a 4.5 dal vincitore Max Biaggi che ebbe Alex Barros e Nicky Hayden come compagni di podio.

STAGIONE 2005 – Classe MotoGP (Yamaha): Dopo tre anni Rossi torna a vincere al Sachsenring risolvendo una volta a tre con Sete Gibernau a 685 millesimi e Nicky Hayden a 885.

STAGIONE 2006 – Classe MotoGP (Yamaha): Ancora un successo per il pesarese che vinse un avvincente duello contro Marco Melandri che tagliò il traguardo a 145 millesimi, mentre Nicky Hayden chiuse terzo a 266 e Dani Pedrosa quarto a 307.

STAGIONE 2007 – Classe MotoGP (Yamaha): Finisce anzitempo la gara di Rossi che cade al quinto giro. Vince Dani Pedrosa con ben 13.1 su Loris Capirossi e 16.7 su Nicky Hayden.

STAGIONE 2008 – Classe MotoGP (Yamaha): Dopo due anni di attesa il numero 46 torna campione del mondo, ma il Germania è un assolo di Casey Stoner che stacca di 3.7 Rossi e di 14.0 l’australiano Chris Vermeulen.

STAGIONE 2009 – Classe MotoGP (Yamaha): Ultimo titolo iridato per il pesarese e ultimo successo al Sachsenring con appena 99 millesimi su Jorge Lorenzo e 2.8 su Dani Pedrosa.

STAGIONE 2010 – Classe MotoGP (Yamaha): Dopo l’infortunio del Mugello, Rossi torna proprio in Germania e centra un insperato quarto posto. Doppietta spagnola per Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, mentre Casey Stoner salì sul gradino più basso del podio.

STAGIONE 2011 – Classe MotoGP (Ducati): Stagione complicata in sella alla Ducati e nono posto a quasi mezzo minuto da Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo e Casey Stoner che compongono il podio.

STAGIONE 2012 – Classe MotoGP (Ducati): seconda, e ultima, stagione complicata in sella alla moto di Borgo Panigale, e sesto posto in Germania, anche in questa occasione a quasi mezzo minuto da Daniel Pedrosa, che ne rifilò 15 a Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso.

STAGIONE 2013 – Classe MotoGP (Yamaha): Ritorno in Yamaha, e sul podio, per il pesarese che chiude a 8.6 da Marc Marquez che vinse la gara davanti a Cal Crutchlow.

STAGIONE 2014 – Classe MotoGP (Yamaha): Si ferma ai piedi del podio il pilota di Tavullia che assiste al trionfo spagnolo di Marc Marquez, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo.

STAGIONE 2015 – Classe MotoGP (Yamaha): Ennesimo successo di Marc Marquez al Sachsenring con Valentino Rossi che si piazza al terzo posto a 5.6 alle spalle, anche, di Dani Pedrosa.

STAGIONE 2016 – Classe MotoGP (Yamaha): Gara sofferta del “Dottore” che conclude a 26.4 dal solito Marquez che rifila 10 secondi a Cal Crutchlow e 11.6 a Andrea Dovizioso in una gara flag-to-flag nella quale il pesarese sbagliò completamente il momento nel quale tornare ai box per il cambio moto.

STAGIONE 2017 – Classe MotoGP (Yamaha): La corsa si imperniò sul duello tra Marc Marquez e Jonas Folger, con Valentino Rossi quinto a 14.9.

In totale, in tutte le categorie, Valentino Rossi ha vinto in sei occasioni il Gran Premio di Germania, cogliendo anche un successo ai tempi del Nurburgring. Oltre a questi non ha uno score eccezionale, con due secondi posti e tre terzi, più diversi piazzamenti e un solo ritiro per caduta.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

(foto: Valerio Origo)