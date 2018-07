Francia-Croazia, Finale Mondiali 2018: quando si gioca e su che canale vederla in tv. L’orario e le probabili formazioni

Scorrono i titoli di coda in Russia: la finale dei Mondiali di calcio è davvero ad un passo. La Francia, che ha eliminato il Belgio per 1-0, relegandolo alla finale per il terzo posto di domani, affronterà la Croazia, che ha rimontato e battuto per 2-1 l’Inghilterra, facendo svanire il sogno di un bis Mondiale per gli uomini di Southgate.

L’atto conclusivo si giocherà a Mosca, allo stadio Luzniki, domenica 15 luglio alle 17.00 ora italiana. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, mentre in streaming sarà visibile su Premium Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live.

Di seguito il programma completo del match.

Domenica 15 luglio ore 17.00 – Mosca (Stadio Luzniki)

Francia-Croazia

diretta tv su Canale 5

diretta streaming su Premium Play

diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport













