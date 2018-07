Tour de France 2018, tappa Arras-Roubaix (15 luglio): si parte e si arriva prima! Orario condizionato dai Mondiali di calcio

Domenica 15 luglio sono in programma la Finale dei Mondiali 2018 di calcio e una delle tappe più importanti del Tour de France. Per evitare una concomitanza che avrebbe impedito agli appassionati di sport di seguire entrambi gli eventi, gli organizzatori di ASO hanno pensato di anticipare l’arrivo della frazione che condurrà il gruppo da Arras e Roubaix. I ciclisti si cimenteranno con le pietre dell’Inferno del Nord in una giornata che potrebbe riscrivere la classifica generale ma tutto si concluderà prima del fischio d’inizio dell’atto conclusivo tra Francia e Croazia.

L’arrivo a Roubaix è previsto tra le 16.08 e le 16.28 (se rispetteranno le tabelle orarie), dunque ci sarà poi tutto il tempo per trasferirsi mentalmente a Mosca dove alle ore 17.00 inizierà la Finale dei Mondiali. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Arras-Roubaix, nona tappa del Tour de France 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Tre e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

12.35 Arras-Roubaix, partenza

16.00-16.30 (circa) Arras-Roubaix, ritorno













(foto Valerio Origo)