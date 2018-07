MotoGP, GP Germania 2018: programma, orari e tv della gara di domani. Come seguire il round del Sachsenring?

Domani, domenica 15 luglio, sarà il giorno del GP di Germania 2018, nova prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring, Marc Marquez partirà dalla pole position, avendo dato un saggio delle sue grandi qualità su questa. Lo spagnolo ha infatti ottenuto la sua nona partenza consecutiva dalla piazzola numero uno, tenendo conto di tutta la sua carriera. Anche per questo punta al quinto sigillo stagionale. E’ innegabile, dunque, che questo circuito tortuoso dotato di 13 curve, di cui 10 a sinistra, esalti le qualità di guida del n.93.

Tra gli avversari anche le Ducati di Andrea Dovizioso e di Jorge Lorenzo, assai distanziati però nella graduatoria generale. I 61 e 65 punti di ritardo dei due alfieri di Borgo Panigale non invitano all’ottimismo e il Ring non è una delle piste preferite storicamente delle Rosse. Tuttavia, la GP18, contrariamente alle attese, si espressa alla grande. Il maiorchino si è classificato in terza posizione, preceduto dal compagno di marca Danilo Petrucci, scaltro a sfruttare il riferimento nel giro buono del n.99. Il “Dovi”, invece, dalla quinta casella proverà ad inserirsi nella lotta per il podio. Lo stesso proposito di Valentino Rossi (sesto) ed in ripresa dopo un venerdì estremamente negativo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Germania 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, in differita tv su TV8 e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP GERMANIA 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista la diretta streaming su Sy Go.

Differita tv, gratis e in chiaro su TV8 delle gare delle tre classi i seguenti orari:

DOMENICA 15 LUGLIO:

19.00 Moto3, gara

20.20 Moto2, gara

21.30 MotoGP, gara













FOTOCATTAGNI