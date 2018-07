MotoGP, GP Germania 2018: come vedere la gara gratis e in chiaro. Differita su TV8, orari e programma

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP DEL GP DI GERMANIA DELLA MOTOGP

Oggi è il grande giorno. Il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, animerà la scena e sancirà il giro di boa del campionato della classe regina. Lungo il toboga tedesco Marc Marquez è pronto suonare la sua nona sinfonia (nona vittoria consecutiva in terra tedesca). Lo spagnolo, autore della pole position ieri, ha dato un’altra dimostrazione delle sue eccezionali qualità, esaltate da questo tracciato. Un circuito “sinistrorso”, con 10 curve a sinistra delle 13 presenti, su cui l’asso di Cervera sembra trovarsi a meraviglia.

Le Ducati proveranno a contrastarlo. Contrariamente alla tradizione, la GP18 va forte al Sachsenring, consentendo ai propri alfieri di esprimere grande velocità. Ieri Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo si sono fermati a pochi centesimi e quindi possono candidarsi ad un ruolo di protagonisti. E poi Valentino Rossi. Il “Dottore” ha ottenuto un sesto tempo che gli ha consentito di respirare dopo i tanti problemi del venerdì. La Yamaha denuncia sempre tanti problemi in accelerazione, specie in uscita dall’ultima curva. Gli aggiornamenti dal punto di vista dell’elettronica, stando a quel che dice il campione di Tavullia, non sono sufficienti per tenere il passo di Honda e Ducati. La gara del 46 dipenderà, in questo senso, anche dal livello di grip che offrirà l’asfalto tedesco. La M1 potrebbe risentire del caldo previsto sulla pista e costringere Rossi ad una gara conservativa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Germania 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, in differita tv su TV8 e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP GERMANIA 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E IN CHIARO

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista la diretta streaming su Sy Go.

Differita tv, gratis e in chiaro su TV8 delle gare delle tre classi i seguenti orari:

DOMENICA 15 LUGLIO:

19.00 Moto3, gara

20.20 Moto2, gara

21.30 MotoGP, gara













