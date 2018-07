Motocross, GP Indonesia MXGP 2018: Tony Cairoli stellare, che vittoria in gara-1! Demolito Herlings, -9 nel Mondiale

Tony Cairoli è stato letteralmente strepitoso e ha dominato la gara-1 del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha vinto dopo un assolo esorbitante, un volo eccezionale che non ha conosciuto rivali e che si è concluso con addirittura venti secondi di vantaggio su Jeffrey Herlings. Il nove volte Campione del Mondo ha surclassato il suo rivale per la corsa verso il titolo iridato e si è portato a soli nove punti di distacco in classifica generale: il campionato è riapertissimo, Cairoli ha conquistato il terzo successo consecutivo dopo i due trionfi di Ottobiano ottenuti due settimane fa quando l’olandese era assente a causa di un infortunio.

In avvio l’alfiere della KTM ha fatto sfogare il compagno di squadra che partiva in pole position. Nei primi otto minuti Herlings ha fatto il ritmo ma Tony lo ha sempre marcato stretto e poi ha operato un agevole sorpasso sfruttando anche un errore del rivale su un salto. Da quel momento non c’è più stata storia: il 32enne era letteralmente indemoniato, a suon di giri veloci ha creato un solco irrecuperabile e il tulipano ha dovuto alzare bandiera bianca, pagando probabilmente anche delle difficoltà fisiche dopo l’infortunio alla clavicola che lo aveva costretto a saltare la recente tappa lombarda.

La gara non ha avuto particolari scossoni nella seconda parte, escluso il sorpasso di Clement Desalle su Tim Gajser per la terza posizione: negli ultimi minuti il belga, poi terzo al traguardo davanti allo sloveno, ha provato ad avvicinarsi a Herlings che però ha stretto i denti e ha difeso una seconda posizione preziosissima. L’appuntamento è alle ore 11.10 con gara-2: Tony Cairoli cercherà una nuova vittoria per rosicchiare ancora dei punti preziosi in classifica generale.













