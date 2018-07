Motocross, GP Repubblica Ceca MXGP 2018: assolo di Jeffrey Herlings. Niente da fare per Tony Cairoli, secondo

Assolo totale di Jeffrey Herlings in gara 1 a Loket. L’olandese ha dominato il primo round del GP della Repubblica Ceca, chiudendo davanti a Tony Cairoli e a Tim Gajser. Un successo mai in discussione per il pilota della KTM, che in questo modo ha incrementato la leadership nel Mondiale a 608 punti, +27 sull’italiano, che nulla ha potuto contro lo strapotere del suo rivale.

Eppure Cairoli era partito forte, prendendosi l’holeshot, ma ad Herlings sono bastate poche curve per infilare Tony, salutarlo ed involarsi verso il 20° successo stagionale, il quarto consecutivo, a suon di giri veloci. Solo in un’occasione, infatti, quando il leader era alle prese con i doppiati, Cairoli è riuscito a girare più forte. Una tornata isolata, perché il distacco a fine gara parla chiaro, quasi 32″. TC222 ha dovuto pure difendersi dallo sloveno Gajser, che nella seconda metà di gara sembrava poterlo impensierire, essendosi avvicinato fino a 2″, ma a Tony è bastato accelerare per conservare la piazza d’onore di un podio praticamente già deciso dopo pochi giri.

Ben più entusiasmante la lotta alle spalle dei primi tre, di cui è stato grande protagonista Alessandro Lupino. L’italiano è stato autore di un’ottima partenza, trovandosi prima quinto, poi quarto dopo la caduta del francese Gautier Paulin. Nella fase finale, però, il ritmo del pilota della Kawasaki è inevitabilmente calato e sono stati in tanti a superarlo, dal belga Clement Desalle, quarto, passando per il connazionale Jeremy Van Horebeek e Paulin, bravo a rimontare dopo la scivolata in avvio. Lupino ha quindi chiuso con un ottavo posto comunque positivo, superato proprio all’ultimo giro dal francese Romain Febvre.

La classifica di gara 1 del GP di Repubblica Ceca di MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:28.981 19 0:00.000 0:00.000 1:45.642 2 54

2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:00.973 19 0:31.992 0:31.992 1:46.686 2 53.5

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:04.029 19 0:35.048 0:03.056 1:47.403 3 53.1

4 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:11.320 19 0:42.339 0:07.291 1:48.066 5 52.8

5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:16.772 19 0:47.791 0:05.452 1:48.178 11 52.7

6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:20.164 19 0:51.183 0:03.392 1:47.819 3 52.9

7 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:22.666 19 0:53.685 0:02.502 1:48.547 6 52.6

8 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 35:26.057 19 0:57.076 0:03.391 1:48.746 9 52.5

9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:29.956 19 1:00.975 0:03.899 1:48.914 3 52.4

10 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:30.371 19 1:01.390 0:00.415 1:48.613 6 52.5













Foto: Valerio Origo