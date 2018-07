Motocross, GP Repubblica Ceca 2018: Qualifying Race. Antonio Cairoli conquista il successo! Herlings è secondo

E’ un Tony Cairoli di lusso quello che si esibito sul tracciato “old style” di Locket (Repubblica Ceca), sede del 14° round del Mondiale 2018 di MxGP. Il pilota siciliano della KTM si è imposto alla grande nella Qualifying Race di oggi, mettendo in luce un’ottima condizione e fugando tutti i dubbi che vi erano stati nel corso degli ultimi due appuntamenti per via della sublussazione al pollice della mano sinistra.

Il campione del mondo ha corso in modo perfetto vincendo la sfida contro il rivale numero uno per il campionato, in vetta alla graduatoria iridata, Jeffrey Herlings (KTM), che si è dovuto accontentare della piazza d’onore alle spalle del centauro nostrano, distanziato di 3″910. Tuttavia, domani, ci attende una corsa al cardiopalma nelle due manche in programma con Cairoli motivatissimo ad accorciare le distanze in graduatoria generale (24) mentre l’olandese vorrà imporre la propria legge e fare la differenza come nelle ultime uscite.

In terza posizione, primo degli umani, lo sloveno Tim Gajser, in sella alla Honda, giunto con un distacco di 6″971 da Tony, precedendo la Husqvarna del britannico Max Anstie e la Kawasaki del belga Clement Desalle, rispettivamente a 12″011 e 15″511 dal vincitore odierno. Da segnalare, in chiave italiana l’ottimo piazzamento di Alessandro Lupino (Kawasaki), ottavo e capace di tenersi dietro piloti di un certo spessore come il l’iridato 2015 Romain Febvre (Yamaha) ed il belga Kevin Strijbos (KTM).

CLASSIFICA QUALIFYING RACE MXGP – GP REPUBBLICA CECA 2018

1 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 25:21.539 0.000 52.535

2 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 25:25.449 3.910 52.401

3 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 25:28.510 6.971 52.296

4 99 ANSTIE, Max GBR ACU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 25:33.550 12.011 52.124

5 25 DESALLE, Clement BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 25:37.050 15.511 52.005

6 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 25:43.016 21.477 51.804

7 100 SEARLE, Tommy GBR ACU Bike It DRT Kawasaki Kawasaki 25:50.236 28.697 51.563

8 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI Gebben Van Venrooy Kawasaki Racing Kawasaki 25:51.135 29.596 51.533

9 461 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 26:09.908 48.369 50.917

10 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Standing Construct KTM KTM 26:11.181 49.642 50.875

11 21 PAULIN, Gautier FRA MCM Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 26:14.091 52.552 50.781

12 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 26:17.230 55.691 50.680

13 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU Wilvo Yamaha MXGP Yamaha 26:18.852 57.313 50.628

14 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS Standing Construct KTM KTM 26:20.312 58.773 50.581

15 777 BOBRYSHEV, Evgeny RUS MFR BOS GP Suzuki 26:22.353 1:00.814 50.516

16 55 IRWIN, Graeme GBR MCUI Hitachi KTM UK KTM 26:29.134 1:07.595 50.301

17 42 WATERS, Todd AUS MA Team HRC Honda 26:36.956 1:15.417 50.054

18 7 LEOK, Tanel EST EMF A1M Husqvarna Husqvarna 26:40.151 1:18.612 49.954

19 911 TIXIER, Jordi FRA FFM BOS GP KTM 26:41.419 1:19.880 49.915

20 831 WYSOCKI, Tomasz POL PZM JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 26:42.069 1:20.530 49.894

21 17 BUTRON, Jose ESP RFME Marchetti Racing Team KTMKTM 26:44.473 1:22.934 49.820

22 152 PETROV, Petar BUL BMF Honda Redmoto AssomotorHonda 26:58.740 1:37.201 49.381

23 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Wilvo Yamaha MXGP Yamaha 27:01.251 1:39.712 49.304

24 49 IRT, Jernej SLO AMZS Husqvarna 27:25.471 2:03.932 48.578

25 62 GERCAR, Klemen SLO AMZS Husqvarna 25:26.769 -1 Lap 48.616

26 125 SMITKA, Petr CZE ACCR Husqvarna 25:29.758 2.989 48.521

27 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI iFly JK Racing Yamaha Yamaha 25:37.807 11.038 48.267

28 94 VAN DER MIERDEN, Sven NED KNMV Yamaha 25:44.665 17.896 48.052

29 291 KARRO, Matiss LAT LAMSF A1M Husqvarna Husqvarna 25:54.514 27.745 47.748

30 80 MARINI, Thomas SMR FSM Kawasaki 26:07.829 41.060 47.342

31 232 MICHEK, Martin CZE ACCR KTM 26:45.275 -3 Laps 39.125

32 868 DOCHERTY, Michael RSA UAEMC STC Racing Husqvarna Husqvarna 16:41.921 -6 Laps 45.589

33 83 RENKENS, Nathan BEL FMB KMP-HONDA-RACING Honda 10:47.299 -9 Laps 44.103

34 93 BENGTSSON, Jonathan SWE SVEMO Scandinavian Racing SportsKTM 6:22.391 -11 Laps 44.794

35 33 LIEBER, Julien BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 4:29.177 -12 Laps 42.423

36 471 TARASOV, Volodymyr UKR FMU KTM 4:34.720 5.543 41.567













Foto: Valerio Origo