Motocross, GP Asia 2018 MXGP: Herlings insaziabile, trionfa in gara-1. Antonio Cairoli chiude in terza piazza

Jeffrey Herlings è inarrestabile. L’olandese della KTM ha fatto sua la prima manche del GP d’Asia, tredicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP, sul tracciato inedito di Semarang, Central Java (Indonesia). Una vittoria d’autorità in rimonta per il leader della classifica iridata davanti alla Honda dello sloveno Tim Gajser, distanziato di 1″786, ed al nostro Antonio Cairoli a 12″093 dal vincitore. Una prestazione di grande carattere per il siciliano, non al 100% della condizione dopo la caduta nel precedente round, sempre indonesiano. Un colpo preso al pollice della mano sinistra sta facendo soffrire il centauro italiano, abile comunque a prendersi il podio. Con questo risultato, però, Herlings porta il suo vantaggio su Cairoli a 17 punti nella graduatoria generale, in attesa di vedere cosa accadrà in gara-2. A completare la top5 troviamo la Kawasaki del belga Clement Desalle (+17″519) e la Husqvarna del francese Gautier Paulin (20″604). Caduta per l’altro transalpino Romain Febvre (Yamaha), quando era in lizza per il podio con il nostro Tony, mentre è ottavo l’altro pilota del Bel Paese Alessandro Lupino (Kawasaki)

Venendo alla cronaca, l’holeshot premia Cairoli, abilissimo a scattare dai cancelli di partenza, mentre Herlings deve subire i sorpassi in rapida successione del siciliano, di Gajser e di Paulin. Un avvio un po’ particolare per l’orange che, dalla quarta piazza, si gode lo spettacolo dei primi giri senza voler prendere eccessivi rischi. E’ Gajser il migliore di queste prime fasi e, dopo aver conquistato la seconda posizione, il campione del mondo 2016 si porta in vetta sorpassando anche Cairoli.

Successivamente Paulin deve subire l’ottimo attacco di Febvre mentre Tony deve guardarsi dall’arrivo dei rivali alle sue spalle. Herlings, passato il momento difficile, inizia a trovare il feeling giusto con il tracciato, infilando in successione Paulin, Febvre e Cairoli e portandosi all’inseguimento di Gajser. Gira su un passo inarrivabile per tutti il tulipano ed a 4′ dal termine infila lo sloveno della Honda con una manovra ai limiti del paranormale. Nelle ultime tornate, cade Febvre che stava tallonando da molto vicino Cairoli, consentendo al nostro portacolori di rifiatare. Risale la china Desalle che, approfittando dei problemi di Paulin e della caduta del francese della Yamaha, ottiene il quarto posto. Si conclude, dunque, con il trionfo del n.84 a precedere Gajser e Cairoli.

CLASSIFICA GARA -1 GP ASIA 2018 – MONDIALE MXGP

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 33:54.179 0.000 52.650 25

2 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 33:55.965 1.786 52.604 22

3 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:08.058 13.879 52.293 20

4 25 DESALLE, Clement BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 34:11.698 17.519 52.201 18

5 21 PAULIN, Gautier FRA MCM Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:14.783 20.604 52.122 16

6 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 34:16.186 22.007 52.087 15

7 100 SEARLE, Tommy GBR ACU Bike It DRT Kawasaki Kawasaki 34:29.457 35.278 51.753 14

8 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI Gebben Van Venrooy Kawasaki Racing Kawasaki 34:43.256 49.077 51.410 13

9 99 ANSTIE, Max GBR ACU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:53.289 59.110 51.164 12

10 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Standing Construct KTM KTM 35:18.457 1:24.278 50.556 11

11 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS Standing Construct KTM KTM 35:37.459 1:43.280 50.106 10

12 42 WATERS, Todd AUS MA Team HRC Honda 35:55.706 2:01.527 49.682 9

13 777 BOBRYSHEV, Evgeny RUS MFR BOS GP Suzuki 34:48.759 -1 Lap 48.258 8

14 336 STEWART, Lewis AUS IMI Husqvarna 34:49.931 1.172 48.231 7

15 288 LAZARONI, Aldi INA IMI Husqvarna 35:11.000 -2 Laps 44.766 6

16 705 KUSPARWANTO, Rizky Hanif INA IMI Husqvarna 35:17.426 6.426 44.630 5

17 12 NAGL, Maximilian GER DMSB TM Racing Factory Team TM 34:20.479 26.300 51.978 4

18 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:28.872 34.693 51.767 3

19 701 SONDAKH, Andre INA IMI KTM 35:25.947 14.947 44.451 2

20 461 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 24:35.348 -5 Laps 51.242 1

21 162 HENDRO, Farhan INA IMI Husqvarna 26:51.184 -6 Laps 43.012 0

22 33 LIEBER, Julien BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 19:12.520 -8 Laps 49.197 0

23 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Wilvo Yamaha MXGP Yamaha 0.000 -18 Laps 0.000













giandomenico.tiseo@oaspor.it

Foto: Valerio Origo