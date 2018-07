Motocross, Classifica Mondiale MXGP 2018: Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su Antonio Cairoli dopo il round di Semarang

Jeffrey Herlings concede il bis. L’olandese della KTM ha fatto sua anche la seconda manche del GP d’Asia, tredicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP, sul tracciato inedito di Semarang, Central Java (Indonesia). Una vittoria mai in discussione quella dell’olandese che, scattando benissimo dal cancello di partenza, ha preso il via senza dare alcuna chance ai rivali. In quarta posizione Antonio Cairoli. Il siciliano, in difficoltà fin dalle prime battute, è stato costretto ad una difficile rimonta anche per una caduta nel corso delle fasi concitate di questa seconda manche. Tony, già non al top della condizione e sofferente per i postumi della caduta del precedente round, non è riuscito ad andare oltre il quarto posto, perdendo di fatto terreno nei confronti di Herlings nella graduatoria generale. Sono infatti 24 le lunghezze di vantaggio di JH84 sul centauro di Patti.

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE 2018 DI MXGP

1 84 Herlings, J. NED KTM 583

2 222 Cairoli, A. ITA KTM 559

3 25 Desalle, C. BEL KAW 447

4 243 Gajser, Tim SLO HON 410

5 461 Febvre, Romain FRA YAM 400

6 21 Paulin, G. FRA HUS 389

7 259 Coldenhoff, G. NED KTM 329

8 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 295

9 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 280

10 12 Nagl, M. GER TM 227













Foto: Valerio Origo