Moto2, GP Olanda 2018: risultati e classifica gara. Francesco Bagnaia trionfa ad Assen! Quartararo ed Alex Marquez sul podio, Oliveira sesto

La “Cattedrale del Motociclismo“, nella classe Moto2, sorride ad un Francesco “Pecco” Bagnaia di lusso. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 si impone sul circuito che gli regalò il primo successo nel Motomondiale (in Moto3 nel 2016). Una gara perfetta per il centauro italiano, davanti al francese Fabio Quartararo (Speed Up) e ad Alex Marquez (Team Marc VDS), che gli ha consentito di rafforzare la leadership in campionato, dimostrando ancora una volta di essere il migliore in questa categoria. Il principale rivale Miguel Oliveira (KTM), infatti, conclude sesto, mentre da sottolineare la prestazione di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, in ottava piazza (Sky Racing Team VR46). Sfortunato, invece, Lorenzo Baldassarri (Team Pons), costretto a cambiare la gomma posteriore per un problema tecnico, quando era secondo.

Pronti, via e Bagnaia comanda davanti a Schrötter ed al compagno di squadra Marini. Mir si prende la posizione nei confronti del teammate Marquez, salendo al quarto posto, mentre la KTM di Oliveira risale alla grande, dalla 17esima casella all’11esima. “Pecco” gira fortissimo nel tentativo di creare margine rispetto agli inseguitori e il fratellino di Valentino decade alle spalle dei citati Mir e Marquez.

Inesorabile la rimonta di Oliveira. Il portoghese in due giri si porta in ottava piazza, tallonando un Pasini che rischia la caduta, venendo a contatto con Baldassarri. In tutto questo i primi quattro (Bagnaia, Schrotter, Mir e Marquez) vanno via, approfittando delle fasi concitate di corsa. A condurre il gruppo degli “altri“, in quinta posizione, c’è il “Balda“, seguito come un’ombra dal lusitano della scuderia austriaca.

Bagnaia vola via mentre Baldassarri, attraverso una serie di giri veloci, chiude il buco e raggiunge il gruppo dei migliori. E’ on fire il centauro del Team Pons, conquistando la piazza d’onore con grande decisione e liberandosi di Marquez e di Schrötter. Il leader del campionato guida da maestro tenendo a debita distanza il connazionale e ad Alex con un vantaggio di circa 2″3.

Il centauro dello Sky Racing Team mette in cassaforte il suo quarto successo stagionale e purtroppo la gomma posteriore (sgonfia) tradisce il “Balda”, costretto a fermarsi ai box per la sostituzione. In tutto questo, ne approfitta il transalpino Quartararo, scatenato nelle ultime fasi, davanti all’iberico del Team Marc VDS. A completare la top5 Schrötter e Mir, mentre Oliveira chiude in sesta piazza.

ORDINE D’ARRIVO GP OLANDA 2018 – MOTO2

POS # RIDER GAP 1 42 F. BAGNAIA 39:30.436 2 20 F. QUARTARARO +1.748 3 73 A. MARQUEZ +2.179 4 23 M. SCHROTTER +4.094 5 36 J. MIR +4.342 6 44 M. OLIVEIRA +5.230 7 41 B. BINDER +9.568 8 10 L. MARINI +9.960 9 22 S. LOWES +14.133 10 5 A. LOCATELLI +14.332











