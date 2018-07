Max Verstappen, GP Austria 2018: “Una vittoria fantastica, voglio continuare così. Che fatica con le gomme…”

Max Verstappen ha vinto il GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. L’olandese si è imposto a Zetlweg al termine di una gara palpitante in cui è successo davvero di tutto. Il pilota della Red Bull ha sfruttato al meglio le situazioni di gara, tra cui la virtual safety car dopo la rottura del motore di Bottas, e poi ha contenuto al meglio le due Ferrari.

Queste le dichiarazioni rilasciate a caldo dal 20enne: “E’ stato fantastico, difficile gestire le gomme ma siamo riusciti a vincere. Bellissimo vincere al Red Bull Ring e con tantissimi tifosi olandesi. Oggi è stata una bella giornata per me e spero di continuare su questa strada. Le gomme sono molto sensibili, se sei aggressivo nei primi cinque giri cominciano a rompersi e il danno è fatto. Non so cosa sia successo a Ricciardo ma purtroppo le cose vanno così, il suo ritiro non è positivo per il team“.













FOTOCATTAGNI