Marc Marquez, GP Germania 2018: “Non mi aspettavo di fare la pole oggi. Sarà una battaglia domani”

Potremmo definirlo il “MarquezRing“. La nona pole in carriera su questo sul tracciato del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, per Marc Marquez ha il sapore della conferma. Lungo il toboga teutonico il centauro della Honda ha centrato il suo obiettivo ma non è stato facile. Le Ducati di Danilo Petrucci e di Jorge Lorenzo sono state molto veloci ed hanno reso complicato il conseguimento di questo risultato. Nell’ultimo tentativo, però, grazie ad un t4 speciale, l’asso di Cervera ha potuto esultare.

“Forse la pole più difficile delle nove in fila qui – ha confessato l’iberico ai microfoni di Sky Sport – Nel primo run ho spinto tanto e quasi cadevo. Ce l’ho fatta e sono molto contento. Devo essere sincero, non mi aspettavo questo risultato. Domani si prospetta una grande battaglia perché i distacchi sono minimi e quindi bisognerà dare il massimo per portarsi a casa punti pesanti per il Mondiale. Vedremo una corsa in cui la gestione delle gomme sarà determinante. Su questo aspetto abbiamo lavorato tanto nel corso delle prove”.













