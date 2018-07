Marc Marquez, GP Germania 2018: “Ho gestito bene la gomma, che bella vittoria. Valentino Rossi non molla mai, a 39 anni…”

Marc Marquez si conferma imbattibile al Sachsenring e oggi ha vinto il GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha dominato sul circuito tedesco dove ha conquistato la nona vittoria consecutiva a queste latitudini e ha allungato ulteriormente in classifica generale: ora ha 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi e sembra essere involato verso l’ennesimo trionfo iridato.

Il pilota della Honda era raggiante dopo il traguardo, soddisfatto per questo ennesimo trionfo ottenuto con una prestazione esaltante, e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Questa gara era divisa in tre parti: i primi 6-10 giri in cui tutti andavano veloci, poi arrivava un nuovo calo della gomma e poi nel finale un altro calo. Io ho gestito bene la gomma, poi ho visto che Valentino era lì e allora ho dato tutto, ho visto che il distacco c’era e così ho controllato. Oggi mi sono gestito bene con queste gomme tanto morbide, le ho studiate bene per il weekend e sapevo che oggi dovevo guidare così, ho spinto solo quando ce n’era bisogno. Da piccolo sono sempre stato un testone, quando volevo una cosa la volevo a tutti i costi e questo mi sta aiutando in questo momento. Valentino Rossi non molla mai, a 39 anni è ancora lì“.













FOTOCATTAGNI