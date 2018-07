Lotta, Mondiali cadetti 2018: Daniel Pramatarov si ferma ai quarti, l’Italia torna a casa da Zagabria con una medaglia

Niente da fare per Daniel Pramatarov, ultimo italiano in gara ai Mondiali cadetti 2018 di lotta a Zagabria, in Croazia. L’azzurro è stato fermato ai quarti di finale della categoria -45 kg della lotta greco-romana dal bulgaro Nazaryan, dopo aver sconfitto con grande carisma agli ottavi l’indiano Patil. Per Pramatarov sembrava potersi aprire la strada del ripescaggio, ma il mancato accesso in finale di Nazaryan ha escluso definitivamente l’azzurro dalla lotta per il podio, anche se la sua prestazione è apparsa decisamente incoraggiante in prospettiva futura.

I Mondiali cadetti si chiudono così con una medaglia per i colori italiani, recante la firma di Simone Vincenzo Piroddu nella categoria -55 kg dello stile libero, un segnale comunque incoraggiante, dato che a Zagabria erano presenti soltanto tre rappresentanti del Bel Paese, tra cui Laura Godino, frenata da un sorteggio poco fortunato.

“Sono soddisfatto di come si è comportato Pramatarov. – spiega il team manager Lucio Caneva sul sito della Fijlkam – Daniel, infatti, si sta riprendendo da un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fermo per mesi e non ha potuto prepararsi al meglio per la competizione. Sono contento anche della prestazione di Laura Godino, una giovane molto promettente la cui stagione è stata eccellente. Abbiamo portato a casa una medaglia su tre partecipanti a questi Mondiali. Il bilancio non può che essere positivo”.













Foto: Fijlkam