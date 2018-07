Lotta, Mondiali Cadetti 2018: Simone Vincenzo Piroddu splendido bronzo a Zagabria! Vittoria esaltante contro l’armeno Hartyunyan

Arriva la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali cadetti 2018 di lotta a Zagabria, in Croazia. Simone Vincenzo Piroddu ha conquistato il bronzo nella categoria -50 kg battendo l’armeno Norik Hartyunyan nella finale per il terzo posto col punteggio di 5-3.

Un risultato che nobilita il percorso dell’azzurro vicecampione europeo 2017, che nei turni precedenti aveva sconfitto l’algerino Oussama Laribi per 12-2, lo statunitense Robert Kelly Howard per 9-3 e il turco Ferhat Kilic per 2-1, prima di cedere il passo in semifinale per 5-4 contro l’uzbeko Jamshidbek Marufov, poi vincitore del titolo mondiale, al termine di un match deciso da un attacco a 35 secondi dalla fine.

Piroddu non si è perso d’animo e ha tenuto alta la concentrazione nel giorno successivo, gestendo alla perfezione il match contro l’armeno Hartyunyan e assicurandosi la medaglia in un contesto di elevato spessore dal punto di vista tecnico.

Al primo anno da cadetto, Piroddu si è subito distinto ad altissimi livelli, rivelandosi uno dei prospetti più interessanti nel contesto mondiale, ma l’Italia punta anche su Laura Godino, in gara giovedì, e Daniel Pramatarov, impegnato sabato, per rimpinguare ulteriormente il suo carniere.

“Simone ha disputato una prestazione ottima – ha commentato il team manager azzurro Lucio Caneva sul sito della Fijlkam – e ha dominato l’incontro contro un avversario ostico. E’ stato bravo. Ora deve lavorare per prepararsi al meglio al prossimo anno, in cui competerà ancora tra i cadetti“.













Foto: Fijlkam