Lotta, Mondiali Cadetti 2018: Simone Vincenzo Piroddu in finale per il bronzo! Oggi l’azzurro va a caccia del podio

Un italiano si giocherà il podio oggi nei Mondiali cadetti 2018 di lotta a Zagabria (Croazia). Simone Vincenzo Piroddu parteciperà alla finale per il bronzo stasera, dopo aver compiuto un percorso fenomenale nella categoria -50 kg stile libero, dando sfoggio di una tecnica eccellente unita ad un carattere da vendere.

Il vicecampione europeo 2017 ha dominato il primo turno contro l’algerino Oussama Laribi, sconfitto con un netto 12-2, poi agli ottavi si è imposto sullo statunitense Robert Kelly Howard per 9-3 e ai quarti ha messo in mostra un’eccellente tenuta mentale contro il turco Ferhat Kilic, battuto di misura per 2-1.

L’uzbeko Jamshidbek Marufov, però, è riuscito a prevalere 5-4 in semifinale, a causa di un attacco a 35 secondi dal termine che ha fatto perdere all’azzurro la chance di conquistare la vittoria e di accedere all’ultimo atto del torneo.

Per Piroddu, pertanto, si è aperta la porta della finale per il terzo posto, che lo vedrà fronteggiare il vincente del ripescaggio tra il russo Dzhambulat Kizinov e l’armeno Norik Harutyunyan, preludio alla sfida che nel tardo pomeriggio vedrà protagonista l’alfiere italiano a caccia del podio.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam