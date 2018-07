Lotta, Mondiali cadetti 2018: a Laura Godino non riesce l’impresa. L’azzurra va fuori agli ottavi

Non riesce l’impresa a Laura Godino in occasione dei Mondiali cadetti 2018 di lotta a Zagabria, in Croazia. L’azzurra è stata penalizzata da un sorteggio sfortunato ed è stata sconfitta agli ottavi della categoria -61 kg dall’indonesiana Anshu Anshu, campionessa del mondo in carica, che ha battuto 4-0 la talentuosa atleta italiana costringendola a sperare nella chance del ripescaggio.

La Godino, vicecampionessa europea tra i cadetti e bronzo continentale tra gli schoolboys, ha confidato fino in fondo di godere di un’opportunità per puntare almeno al bronzo nella giornata di oggi, ma l’indonesiana è stata costretta a cedere in semifinale contro la cinese Quin Zhao al termine di una sfida estremamente combattuta, in cui quest’ultima ha prevalso 5-4.

Niente ripescaggio, dunque, per l’azzurra, che sperava di ripetere l’exploit di Simone Vincenzo Piroddu, salito nei giorni scorsi sul terzo gradino del podio della categoria -50 kg dello stile libero.

L’ultima speranza per il Bel Paese di arricchire il proprio bottino di medaglia è riposta in Daniel Pramatarov, che sabato 7 luglio sarà in gara nella categoria -45 kg della greco-romana per tentare l’assalto al podio.













Foto: Fijlkam