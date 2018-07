LIVE Wimbledon, semifinali in DIRETTA: Djokovic-Nadal e Anderson-Isner, in palio la finale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle semifinali maschili del torneo di Wimbledon 2018. In questo venerdì 13 del mese di luglio 2018 si decideranno i due giocatori che, domenica alle ore 15 italiane, tenteranno di succedere a Roger Federer nell’albo d’oro dei Championships.

Il programma di oggi parte alle ore 14, con una sfida ad altezza oltre i due metri tra Kevin Anderson e John Isner: il sudafricano è alla ricerca della seconda finale Slam in carriera, l’americano vuole il suo debutto assoluto in tal senso. A seguire, ci sarà l’incontro più atteso, che deciderà chi tra Novak Djokovic e Rafael Nadal potrà continuare a sperare di riempire la propria bacheca, piena di 14 Slam e di 68 tornei vinti nel caso del serbo, di 17 Slam e di 79 titoli vinti in quello dello spagnolo

