LIVE Wimbledon, Nadal-Djokovic in DIRETTA: semifinale da brividi, chi vince sarà campione?

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale di Novak Djokovic-Rafael Nadal: oggi, venerdì 13 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per le semifinali del torneo di singolare maschile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma, dopo l’altra semifinale, Anderson-Isner, sarà la sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal.

Sarà questa la terza sfida tra i due sull’erba di Church Road: nella semifinale del 2007 Nadal approfittò del ritiro dell’avversario nel corso del terzo set, mentre nella finale del 2011 Djokovic si impose in quattro set, in poco meno di due ore e mezza di gioco. Chi riuscirà a spezzare l’equilibrio?

