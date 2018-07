LIVE Tour de France, terza tappa in DIRETTA: come vedere la cronometro a squadre in tv e streaming. La startling list, il programma e gli orari su Rai ed Eurosport

Primo snodo fondamentale per quanto riguarda il Tour de France 2018. Dopo le prime due frazioni, che si sono concluse in volata, si inizia a far sul serio con la cronometro a squadre di Cholet. 35.5 chilometri che stravolgeranno sicuramente la classifica generale: cambierà quasi certamente ancora una volta la Maglia Gialla e gli uomini di classifica dovranno stare attentissimi a non perdere troppo dai rivali.

Classica pianura francese, con tantissimi strappetti e altimetria davvero molto mossa. Bisognerà stare uniti, visto che si corre in otto e non più in nome. Grandissima favorita ovviamente il Team Sky che punta a vestire il Giallo con Geraint Thomas. A lanciare la sfida la BMC di Van Avermaet, Porte e Van Garderen. In casa Italia Vincenzo Nibali, dopo due giornate di calma, deve riuscire ad evitare troppi secondi persi.

COME VEDERLA IN TV

La terza tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle su RaiSport e su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 integralmente e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Terza tappa

Cronometro a squadre

Lunedì 9 luglio

Cholet-Cholet, 35.5 chilometri

La lista di partenza:

15.10 Mitchelton-Scott (Adam Yates)

15.15 Team Sky (Chris Froome)

15.20 Movistar Team (Nairo Quintana, Mikel Landa, Alejandro Valverde)

15.25 Groupama-FDJ

15.30 BMC Racing Team (Richie Porte)

15.35 EF Education First-Drapac (Rigoberto Uran)

15.40 UAE Team Emirates

15.45 AGR La Mondiale (Romain Bardet)

15.50 Fortuneo-Samsic

15.55 Direct Energie

16.00 Lotto-Soudal

16.05 LottoNL-Jumbo (Primoz Roglic)

16.10 Cofidis

16.15 Team Sunweb (Tom Dumoulin)

16.20 Team Dimension Data

16.25 Katusha-Alpecin (Ilnur Zakarin)

16.30 Bahrain Merida (Vincenzo Nibali)

16.35 Trek Segafredo (Bauke Mollema)

16.40 Astana (Jakob Fuglsang)

16.45 Wanty-Groupe Gobert

16.50 Quick-Step Floors

16.55 Bora-Hansgrohe (Peter Sagan)













Foto: LaPresse/Fabio Ferrari – Comunicato Stampa Rcs Sport