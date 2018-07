LIVE Tour de France, seconda tappa in DIRETTA: come vederla in tv e streaming. Il programma e gli orari su Rai ed Eurosport

Si fa già sul serio al Tour de France 2018: in scena oggi la seconda tappa, con partenza da Mouilleron-Saint-Germain e arrivo dopo 182,5 chilometri in quel di La Roche-sur-Yon. Altra frazione completamente pianeggiante, che si concluderà con una volata, ma dove i capitani dovranno stare attenti ad imprevisti vari per non rischiare di finire a terra come ieri.

Dopo una prima parte leggermente mossa, il percorso è praticamente sempre pianeggiante e non presenta neanche difficoltà planimetriche. Nel finale da segnalare una serie di rotatorie, che immetteranno nel lungo rettilineo conclusivo, dove sulla carta vedremo un classico sprint di gruppo. Protagonisti attesi ovviamente Fernando Gaviria e Peter Sagan, che si sfidano per la Maglia Gialla (ora sulle spalle del colombiano).

COME VEDERLA IN TV

La prima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 12.00 su RaiSport e dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 11.00 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Domenica 8 luglio

Mouilleron-Saint-Germain > La Roche-sur-Yon 182.5 chilometri

Partenza: 13.20

Arrivo previsto: 17.30 circa













Foto: Pier Colombo