LIVE Tour de France, quarta tappa in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Dopo il primo grande scossone nella graduatoria generale a seguito della cronosquadre di Cholet, la quarta tappa del Tour de France 2018 presenta nuovamente un arrivo adatto ai velocisti. Da La Baule a Sarzeau per un totale di 195km, una frazione abbastanza lunga ma non impegnativa per gli uomini di classifica salvo imprevisti; per gli sprinter invece si tratta della terza occasione per ottenere il successo individuale nella 105a edizione della Grande Boucle. Si riaccende la battaglia per la maglia verde, con Peter Sagan e Fernando Gaviria (che hanno già vinto una tappa) favoriti rispetto ai diretti rivali come Marcel Kittel, Arnaud Demare, Alexander Kristoff o il nostrano Sonny Colbrelli.

Percorso pianeggiante, ma ricco di tratti in falsopiano soprattutto nella parte centrale del tracciato. Un solo Gran Premio della Montagna di quarta categoria, la Cote de Saint-Jean-la-Poterie (800m a 7,8% di pendenza media) da affrontare a 60km dal traguardo, per il resto il gruppo principale deve fare attenzione a dove mettere le ruote sull’asfalto per evitare cadute e dunque un arrivo a tronconi, come nelle due volate precedenti. Greg Van Avermaet (BMC) indossa la maglia gialla e dovrebbe mantenere il simbolo del primato anche dopo la giornata di oggi se non avvenissero stravolgimenti durante la corsa.

COME VEDERLA IN TV

La quarta tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle su RaiSport (dalle ore 13:35) e su Rai3 (dalle 15:00). Diretta tv anche su Eurosport1 (a partire dalle 13:00) integralmente e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Quarta tappa Tour de France 2018

Martedì 10 luglio

La Baule – Sarzeau 195km

Partenza: ore 13:25

Arrivo: ore 17:30-18













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com