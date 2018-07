LIVE Tour de France, Millau-Carcassonne in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Nella giornata odierna (domenica 22 luglio) va in scena la quindicesima frazione del Tour de France: si parte da Millau e si arriva a Carcassone, per un totale di 181,5km. Tre Gran premi di Montagna, nell’ordine uno di terza, seconda e prima categoria, poi gli ultimi 40 km per gran parte in discesa fino al traguardo. Come ieri, la fuga potrebbe andare in porto fino all’arrivo, previsto dunque un gruppo numeroso di attaccanti sin dai primi chilometri di corsa.

Non c’è praticamente un chilometro di pianura fino al tratto che precede la linea del traguardo. Pronti via e quasi immediatamente si affronta la Cote de Luzencon (3,1km al 5,9%) dove non dovrebbe avvenire alcuna selezione. A partire dal 54° chilometro si affronta il Col de Sié, salita lunga ma non particolarmente impegnativa (10,2km al 4,9%). Parte centrale della corsa abbastanza tranquilla, senza particolari ripidità, con lo sprint intermedio posto a -60km presso la località di Mazamet, poi l’ascesa che con molta probabilità spacca il gruppo: il Pic de Nore (12,3km al 6,3%), la cui sommità è situata a 41km dall’arrivo. A questo punto un lungo tratto per la maggior parte discendente imbocca verso il traguardo.

Orario d’inizio della tappa e come vederla in tv

La corsa prende il via alle 13:20 da Millau, mentre l’arrivo a Carcassonne è previsto tra le 17:30 e le 18:00.

La tappa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.45 su RaiSport e dalle 14.30 su Rai3, mentre sul canale Eurosport1 comincerà a trasmettere dalle 13.05. In streaming, invece, la tappa sarà visibile su Eurosport Player e Rai Play.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa del Tour de France.













Foto: © ASO/Gautier DEMOUVEAUX