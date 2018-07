LIVE Tour de France, Lorient-Quimper in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Dopo tre volate ed una cronometro a squadre cambiano le carte in tavola al Tour de France 2018. Frazione piuttosto interessante e molto lunga la quinta: da Lorient a Quimper di 204.5 chilometri. Una tappa collinare: ci saranno alcuni strappi che potranno far male. Favoriti gli uomini da classiche: spazio per i vari Sagan, Alaphilippe, Gilbert, che proveranno ad insidiare la Maglia Gialla Van Avermaet.

Davvero molto insidioso il finale. Soprattutto gli ultimi 50km, previsti: Cote de la Roche du Feu (1,9km al 6,6%), Cote de Menez Quelerc’h (3km al 6,2%) e Cote de la montagne de Locronan (2,2km al 5,9%). Anche sul finale uno strappo: una pendenza media del 4,8% per portarsi verso l’arrivo nella località bretone. Sarà volata, se nessuno riuscirà ad anticipare, ma uno sprint molto ristretto.

La partenza della quarta tappa della 105a edizione della Grande Boucle è prevista alle ore 12.40, arrivo alle 17.30 circa, in base alla velocità media di percorrenza. Sarà trasmessa in tv, gratis e in chiaro su Rai Sport, in seguito su Rai 3 a partire dalle 15 e in streaming su Rai Play. Diretta televisiva anche su Eurosport 1 alle 12.40 e in streaming su Eurosport Player. DIRETTA LIVE su OASport con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto. Di seguito il programma completo.

Foto: Valerio Origo