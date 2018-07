LIVE Tour de France 2018, prima tappa in DIRETTA: come vederla in tv e streaming. Il programma e gli orari su Rai ed Eurosport

Finalmente inizia il Tour de France: prima frazione per la Grande Boucle che scatta con la Noirmoutier-en-l’Île-Fontenay-le-Comte, di 201 chilometri, completamente pianeggiante. Si assegna la prima maglia gialla di questa 105ma edizione.

Sarà sicuramente un velocista a primeggiare in questa prima tappa. Oltre 200 chilometri, ma praticamente tutti pianeggianti: un solo GPM posto a 28 chilometri dall’arrivo, la Côte de Vix (700 metri al 4.2%), utile soltanto per assegnare la maglia a pois. Da fare attenzione però al pericolo vento, visto che oltre 100 chilometri saranno percorsi sulle rive del Mare della Vandea. Sagan, Gaviria, Kittel e tutti i velocisti sono stati avvertiti: bisognerà stare molto attenti per non farsi sorprendere e riuscire a primeggiare, conquistando così il simbolo del primato.

COME VEDERLA IN TV

La prima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 12.00 su RaiSport e dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 11.00 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Sabato 7 luglio

Noirmoutier-en-l’Île – Fontenay-le-Comte 201 km

Partenza: 11.00

Arrivo previsto: 15.40-16.00 circa













