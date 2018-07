Classifica Tour de France 2018, prima maglia Gialla a Gaviria. Nibali guadagna 50” su Froome, Quintana sprofonda!

La prima tappa del Tour de France 2018 si è risolta in volata come da pronostici della vigilia. La frazione d’apertura in Vandea non riservava particolari difficoltà altimetriche, il gruppo ha gestito agevolmente la fuga di tre corridori, poi le squadre dei velocisti si sono messe all’opera. A vincere è stato Fernando Gaviria che ha così indossato la prima maglia gialla di questa edizione della Grande Boucle precedendo Peter Sagan.

Chris Froome è caduto ed è arrivato al traguardo con 53 secondi di ritardo, Nairo Quintana ha forato ed è arrivato a oltre un minuto: Vincenzo Nibali può sorridere. Di seguito la classifica generale del Tour de France 2018 dopo la prima tappa.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2018 (dopo la prima tappa):











(foto Pier Colombo)