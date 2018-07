Tour de France 2018, Daniel Martin è il supercombattivo! Numero rosso per l’irlandese sempre all’attacco

Daniel Martin è stato premiato come il supercombattivo del Tour de France 2018. All’irlandese è stato consegnato il numero rosso finale della Grande Boucle. La giuria ha apprezzato la grinta del capitano della UAE Emirates che ci ha provato praticamente tutti i giorni tra fughe e attacchi, vincendo anche la tappa del Mur de Bretagne.

Queste le parole che Daniel Martin ha rilasciato dopo aver appreso di avere ricevuto il riconoscimento: “Non posso credere che riceverò il premio come corridore più aggressivo del Tour. Volevo essere con tutte le mie forze sul podio finale a Parigi, ma non credevo potesse accadere in questa maniera, anche perché non sono mai stato premiato con il numero rosso in nessuna delle tappe. E’ comunque un grande onore e sono senza parole”.

Oggi dunque il 31enne salirà sul podio dei Campi Elisi di Parigi, in maniera totalmente inattesa. Geraint Thomas ha vinto il Tour de France, Peter Sagan in maglia verde, Julian Alaphilippe in maglia a pois, Pierre Latour in maglia bianca.













