LIVE F1, GP Ungheria 2018 in DIRETTA: Lewis Hamilton favoritissimo, Ferrari per la rimonta

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Ultima gara prima della pausa estiva, nessuno vuole sbagliare per andare più rilassato sotto l’ombrellone e godersi le vacanze senza dover rimuginare sugli errori. Splenderà il sole all’Hungaroring, situazione diametralmente opposta rispetto alle qualifiche dove la pioggia ha letteralmente rimescolato le carte in tavola: la Ferrari era la grande favorita della vigilia e invece si troverà costretta a partire in seconda fila, alle spalle delle Mercedes che occupano la prima fila.

Le Rosse sono dunque chiamate a una rimonta importante sul tracciato magiaro dove è davvero molto difficile sorpassare. Sebastian Vettel deve inventarsi una magia per riscattare l’errore commesso in Germania e rimanere attaccato a Lewis Hamilton nella classifica generale. Il Campione del Mondo punta invece alla vittoria che varrebbe un allungo importante in ottica campionato: il britannico scatterà dalla pole position e proverà a fare subito il ritmo affiancato dal compagno di squadra Valtteri Bottas mentre Kimi Raikkonen in terza posizione precede Vettel.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.10. Buon divertimento a tutti.

Griglia di partenza













