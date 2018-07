LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: Annecy-Le Grand-Bornand. Si scatena la bagarre sulle Alpi!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa del Tour de France 2018, 158.5km da Annecy a Le Grand-Bornand. E’ il primo dei prossimi tre tapponi alpini che si disputeranno nel corso della settimana corrente, con ben tre GPM di prima categoria e il Plateau des Glieres (a 90km dal traguardo), primo HC della 105a edizione della Grande Boucle. A differenza degli anni precedenti, nella rassegna corrente le montagne situate ad Est della Francia vengono affrontate prima dei Pirenei. Prevedibile un nuovo scossone in classifica, la maglia gialla con ogni probabilità verrà indossata da un nuovo corridore dopo essere rimasta sulle spalle del belga della BMC Greg Van Avermaet per sette giorni consecutivi di corsa.

Dopo i tenui lampi di luce sul Mur-de-Bretagne, la lotta tra gli uomini di classifica entra nel vivo: primo vero e proprio momento di confronto tra i pretendenti al trionfo generale, i quali avranno assolutamente bisogno dell’aiuto dei compagni di squadra per gran parte della giornata, in modo da riservare energie per le tappe successive. La parte finale del percorso, una lunga discesa di 14km successiva alla salita sul Col de la Colombiere, si addice alle caratteristiche di Vincenzo Nibali, che se riuscisse a mantenere il passo dei migliori fino all’ultimo GPM potrebbe provare a fare il vuoto sui diretti avversari. Tra gli scalatori puri, Nairo Quintana e Romain Bardet sono costretti a colmare il ritardo accumulato a causa dei problemi meccanici (oltre al deludente risultato nella cronosquadre da parte dei rispettivi team) che li hanno afflitti nella prima parte di corsa. Il 28enne colombiano può fare affidamento sui gregari di lusso della Movistar, gli spagnoli Mikel Landa e Alejandro Valverde. Da tenere d’occhio Chris Froome e tutto il Team Sky, con il quattro volte vincitore del Tour che ha superato indenne le insidie sul pavé e che ora proverà a dettare legge sulle Alpi come di consueto da tre anni a questa parte.

