Tour de France 2018, partenza a griglia: i possibili scenari tattici. Corpo a corpo tra i capitani o si attenderanno i gregari?

È la grandissima novità di questo Tour de France 2018. Arriva una delle tappe più attese, se non altro per il livello rivoluzionario che assume: da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan, soli 65 chilometri ricchi di salite. Un paio di ore in bici a velocità sostenutissima dove i big potranno sfidarsi faccia a faccia sin dall’inizio. Infatti, i migliori, già dal chilometro 0, saranno tutti allineati.

È stata infatti introdotta da qualche mese la partenza a griglia per la frazione numero 17 della Grande Boucle. Come succede già nel ciclocross (per non parlare di sport motoristici come Formula 1 o MotoGP), i migliori hanno il vantaggio di partire davanti per non avere la strada chiusa. Geraint Thomas in maglia gialla davanti, a seguire tutti gli altri nell’ordine della classifica generale. Cambierà qualcosa a livello tattico?

L’obiettivo è proprio quello: sfruttare la presenza dei big in vetta alla corsa per poter partire a tutta con attacchi sin dal via, vista la difficoltà che avranno i gregari nel recuperare su una strada che tende a salire verso il Montée de Peyragudes. Le frazioni degli ultimi giorni sono state veramente deludenti a livello di spettacolo: ci si aspettano, almeno in questa tappa pirenaica fondamentale, attacchi coraggiosi e magari anche scriteriati.

Chi potrà provarci è sicuramente la Movistar: le tre carte della compagine spagnola fino ad ora hanno deluso, ma se dovessero collaborare al meglio oggi potrebbero far saltare il banco. Alejandro Valverde potrebbe dettare il ritmo a tutta sulla prima salita, solo una ventina di corridori riuscirebbero a tenere il passo dell’Embatido, con Mikel Landa e Nairo Quintana pronti a partire al contrattacco. Idea difficile, ma attuabile anche in casa LottoNL-Jumbo con uno Steven Kruijswijk apparso in discreto stato di forma, che potrebbe spianare la strada al compagno di squadra Primoz Roglic.

In casi disperati però il Team Sky potrebbe comunque sfruttare la propria superiorità numerica nelle primissime posizioni: la Maglia Gialla di Geraint Thomas assieme a Chris Froome potranno chiudere in ogni momento sui rivali, salvo crisi.













Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com