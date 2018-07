LIVE Sport, DIRETTA Tour de France, MotoGP, Mondiali di calcio e Wimbledon: la super domenica di OA Sport!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa domenica di sport ricchissima di eventi. Siete pronti per una domenica bestiale? Siete carichi per un pomeriggio pieno zeppo di eventi da urlo assolutamente da non perdere? Non vedete l’ora di vivere una giornata indimenticabile all’insegna del grande sport e di avventurarvi in questa domenica 15 luglio che sembra creata appositamente per i sani malati di questo fantastico mondo? Non vi resta che allacciare le cinture, ce n’è per tutti i gusti: si inizia a metà mattina e si va avanti fino al tardissimo pomeriggio. Cosa prevede il programma? Finale dei Mondiali 2018 di calcio, Finale maschile di Wimbledon, tappone sul pavé al Tour de France e GP di Germania per la MotoGP giusto per ricordare i main event: sembra che tutto si sia concentrato nel giro di poche ore…Un grande spettacolo che non si può perdere assolutamente.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di questa domenica di sport ricchissima di eventi: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00 con gli aggiornamenti. Buon divertimento!

