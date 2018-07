LIVE Pagelle Inghilterra-Svezia, Mondiali 2018: Kane e compagni sfidano l’armata scandinava

Buon pomeriggio e bentrovati per le PAGELLE LIVE del match tra Svezia e Inghilterra, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Oggi, sabato 7 luglio, allo stadio Olimpico Fist di Sochi si sfidano gli scandinavi, una delle più grandi sorprese del torneo, e la giovane pattuglia inglese. La Svezia, dopo aver giustiziato l’Italia nei playoff a novembre, ha superato brillantemente il girone da cui è rimasta fuori la Germania e si è imposta per 1-0 contro la Svizzera agli ottavi grazie ad un gol di Forsberg. L’Inghilterra, dal canto suo, ha destato una grande impressione nella fase a gironi, ma ha dovuto far ricorso ai rigori per avere la meglio sulla Colombia e passare il turno, trascinata da un superbo Harry Kane, autore finora di ben 6 reti. Il ct svedese Andersson si affiderà alla compattezza della difesa e alla fisicità delle punte Berg e Toivonen per mettere in difficoltà l’Inghilterra, consapevole di disporre di una grande chance per arrivare in fondo. Southgate, dal canto suo, punterà su Sterling, Alli e Lingard alle spalle di Kane, smanioso di diventare un eroe nazionale a suon di gol. Seguite con noi minuto per minuto, a partire dalle ore 16.00, le emozioni del match tra Svezia e Inghilterra con le nostre PAGELLE LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













