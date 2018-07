LIVE Pagelle Francia-Uruguay, Mondiali 2018 0-0: i voti delle due squadre. Griezmann sfida Suarez

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FRANCIA-URUGUAY

Buongiorno e benvenuti alle pagelle LIVE dei quarti di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018: si gioca la prima sfida, quella tra Francia ed Uruguay allo Stadio Nižnij Novgorod alle ore 16. I transalpini sono i secondi favoriti (alle spalle ovviamente del Brasile) per quanto riguarda la conquista del trofeo: l’armata di Deschamps deve però battere i rocciosi sudamericani guidati da Tabarez. Sfida tra punte della Liga spagnola: in campo Griezmann e Suarez, purtroppo assente per infortunio Cavani. Appuntamento alle 16 con i voti e le pagelle delle due squadre.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Francia

Lloris, voto 7: sempre attentissimo quando viene chiamato in causa. Parata mostruosa su Caceres al 43′, colpo di reni incredibile che vale come un gol.

Pavard, voto 6: solita spinta sulla destra per il terzino, non arriva quasi mai sul fondo.

Varane, voto 7: attentissimo in fase difensiva, perfetto sullo stacco che vale il vantaggio transalpino.

Umtiti, voto 6: senza infamia e senza lode nel primo tempo il centrale transalpino.

Hernandez, voto 5,5: parte male e non convince in fase di spinta, poi si fa sorprendere da Nandez e viene ammonito.

Pogba, voto 5,5: qualche errore di troppo per la stella del Manchester nei primi minuti, soprattutto in fase di regia.

Tolisso, voto 6: molto meglio di quanto si pensasse. Viene chiamato a sostituire Matuidi e, dopo aver deluso all’esordio iridato, si comporta davvero bene.

Kante, voto 6,5: solito lavoro oscuro per il centrocampista del Chelsea che ferma praticamente tutte le trame d’attacco dei sudamericani.

Griezmann, voto 6,5: alcune giocate di classe per la punta dell’Atletico Madrid, poi l’assist al bacio per la rete di Varane.

Giroud, voto 6: tantissime sponde per i compagni, vero e proprio ariete davanti allo schieramento transalpino.

Mbappé, voto 6,5: le prime due accelerazioni mettono già paura alla difesa uruguaiana. Inarrestabile.

All: Deschamps, voto 6:

Uruguay

Muslera, voto 6: mai chiamato in causa nella prima parte di gara. Non può nulla sullo stacco di testa di Varane.

Caceres, voto 6,5: sempre molto in spinta il laterale della Lazio, non si dà mai per vinto. Ha sulla testa la palla del pari, ma Llloris salva tutto con un miracolo.

Gimenez, voto 6: non lascia spazio a Giroud, molto bene al centro della difesa.

Godin, voto 5,5: solita roccia in fase difensiva, si fa vedere come di consueto in attacco sui calci piazzati e spreca il tap-in del pari.

Laxalt, voto 6: nei primi minuti soffre Mbappè, poi prende le misure e lo chiude.

Nandez, voto 6,5: davvero molto bene sulla destra, solito gran lavoro per l’esterno sudamericano.

Torreira, voto 5,5: tanta fatica per il mediano della Sampdoria nel trovare palloni da lavorare.

Bentancur, voto 5: inizia bene, poi commette un grave errore facendo fallo su Tolisso (proprio sulla punizione seguente arriva la rete transalpina).

Vecino, voto 6: a metà campo si fa vedere, soprattutto in copertura, bene il centrocampista dell’Inter.

Suarez, voto 5,5: davvero pochi palloni toccati per la punta del Barcellona nei primi minuti di gara.

Stuani, voto 5: difficile il compito di sostituire Cavani, qualità opposte. Più lavoro in costruzione e in fase difensiva. Si perde Varane sul vantaggio francese.

All: Tabarez, voto 6:

Foto: Marco Iacobucci Shutterstock