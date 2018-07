LIVE Pagelle Francia-Belgio, Mondiali 2018 in DIRETTA: 1-0. Griezmann e Mbappè contro Hazard e Lukaku, chi andrà in finale?

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FRANCIA-BELGIO

Si chiude sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Francia-Belgio. A San Pietroburgo le due rivali hanno disputato un match intenso e con la voglia di far gioco. La prima fase della partita ha visto un ottimo Belgio che ha messo in seria difficoltà i francesi con Hazard su tutti. Con il passare dei minuti Mbappè ha cambiato marcia e ha iniziato a mettere in crisi la retroguardia belga. Due occasioni per Hazard da una parte, una clamorosa per Pavard dall’altra. Ci attendono 45 minuti forse decisivi, o andremo ai supplementari? La strada verso la finale di Mosca si scrive ora..

Di seguito le PAGELLE LIVE del match della Saint Petersburg Arena, per seguire istante per istante le prestazioni dei 22 in campo, verso Mosca.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FRANCIA (4-2-3-1)

Courtois 6.5 – Risponde presente sulla conclusione ravvicinata di Alderweireld che colpisce da pochi metri in mischia. Sulle conclusioni di Hazard si salva per centimetri

Pavard 5.5 – Dal suo lato si trova De Bruyne e Hazard, dovrà disputare il match perfetto. In queste prime fasi fa vedere di poter soffrire i due talenti e commette qualche fallo, e svarione, di troppo. Prova a redimersi al 40′ ma il suo tiro a botta sicura è salvato da Courtois

Umtiti 7 – Sta silenziando Lukaku in un duello senza esclusione di colpi e, come se non bastasse, segna anche il gol del vantaggio con un colpo di testa perentorio

Varane 6.5 – Stesso discorso di Umtiti, ma il giocatore del Real può anche provare a fare male in avanti. Al 19′ devia di testa un tiro di Hazard che, senza quell’intervento, era destinato al fondo della rete

Hernandez 6 – Dalla sua parte gioca Matuidi, per cui come sta già facendo, dovrà dare una mano in fase offensiva

Kantè 6.5 – Come sempre si mette nel vivo del gioco sin dal primo minuto. Polmoni e qualità come pochi

Pogba 6 – E’ chiamato alla grande partita contro una mediana dove abbondano i muscoli. Non sta riuscendo a mettersi in mostra come dovrebbe

Matuidi 6 – Schierato sull’out di destra per dare equilibrio al reparto offensivo, ma non dovrà far mancare la sua quantità in mezzo al campo

Griezmann 5.5 – Le Petit Diable è il fulcro dei transalpini. Al momento non ha ancora avuto modo di incidere, se non per un paio di conclusioni sbagliate. Non sembra ancora in partita ma quantomeno ha il merito di servire il calcio d’angolo del gol

Mbappè 7 – Inizia subito a tutta. La sua velocità sull’esterno può mettere in seria difficoltà la retroguardia belga. Parte tre volte palla al piede e la difesa belga chiude come può. Al 34′ si smarca alla grande e manda in porta Giroud che per poco non segna

Giroud 6 – Il suo ruolo è decisivo nell’attacco francese. Le sue sponde saranno fondamentali per i suoi colleghi di reparto. Al 31′ gira splendidamente di testa verso la porta di Courtois ma la palla esce di pochi centimetri

BELGIO (3-5-2)

Courtois 7 – Inoperoso per lunga parte della prima frazione, poi si supera sulla conclusione di Pavard

Alderweireld 6 – La difesa è il reparto meno sicuro del Belgio e dovrà dimostrare concentrazione lungo tutto i 90′. Al 21′ prova il gol su azione di angolo. Sinistro di prima intenzione sul quale Lloris si supera. Al 34′ si oppone come può a Giroud in spaccata e in qualche modo evita il gol

Kompay 6.5 – Nel cuore dei tre di difesa per dare il suo solito apporto in fatto di esperienza

Vertonghen 6 – L’anello debole della retroguardia? Alla mezzora rischia, e non poco, un giallo per un duro intervento su Mbappè

Chadli 6.5 – Deve dare grande apporto sull’out di destra dove troverà Matuidi. Potrebbe, quindi, farsi preferire in fase di spinta

Witsel 6 – Regista basso della formazione belga, cerca il match perfetto dopo un Mondiale nel quale non ha ancora brillato

Fellaini 5.5 – Martinez si attende da lui il consueto apporto in fatto di centimetri sui calci piazzati e di recupero palloni ma lui lo tradisce e si fa bruciare nell’occasione del gol di testa di Umtiti

Dembelè 6 – Schierato a sorpresa per dare ulteriore sostanza in mezzo al campo, dovrà dare man forte a Witsel e Fellaini. Per quanto visto sinora sta contribuendo nel migliore dei modi

De Bruyne 6.5 – Per il momento è braccato dai centrocampisti avversari, ma il suo talento e i suoi inserimenti saranno decisivi. Manda in porta Hazard con un tocco pregiato, gol sfiorato, poi cresce minuto dopo minuto svariando su tutto il fronte d’attacco

E. Hazard 6.5 – Inizialmente parte dalla sinistra, ha la licenza di svariare a tutto campo. Gran parte del Belgio passa dai suoi piedi. Al 15′ ha la prima occasione, bel sinistro di prima intenzione, palla che sibila alla destra del palo di Lloris. Si ripete al 19′ con un bel destro da dentro l’area. Lloris si tuffa, ma Varane spizza oltre la traversa salvando un gol quasi già fatto

Lukaku 5.5 – Al momento non ha ancora avuto un pallone giocabile. Umtiti e Varane gli montano una guardia feroce. Ha una mezza occasione in apertura di ripresa, ma il suo colpo di testa è innocuo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Belgio Lukaku A.PAES / Shutterstock.com