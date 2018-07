LIVE Francia-Belgio, Mondiali 2018 in DIRETTA: transalpini favoriti, ma i Diavoli Rossi ci credono

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Francia-Belgio prima semifinale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Un confronto che si preannuncia spettacolare tra due compagini che sanno giocare molto bene di squadra e, soprattutto a campo aperto, sanno essere devastanti. Gli uomini di Didier Deschamps per la loro tradizione partono coi favori del pronostico essendo anche la compagine delle quattro qualificate a questo turno ad aver subito meno reti (4). Da par loro i belgi, usciti vittoriosi dal confronto difficilissimo contro il Brasile, non vogliono fermarsi a questo punto andando a caccia dell’atto conclusivo, forte del miglior attacco (14 gol)

Cammino lineare quello dei francesi, che hanno sempre dimostrato grande forza e concretezza. Ultimo successo in ordine di tempo quello contro l’Uruguay: 2 marcature di Varane e Griezmann sono state sufficienti per conquistare l’accesso al turno successivo. Un gruppo con tanti uomini di qualità quello francese che vuol arrivare fino in fondo e replicare ciò che è stato fatto da Zinedine Zidane e compagni. Anche il Belgio non ha mostrato incertezze nel proprio percorso iridato, centrando il bersaglio grosso nelle cinque partite nelle quali è stato impegnato. L’ultima vittoria contro il Brasile è chiaramente significativa, avendo superato una delle compagini favorite per il sigillo finale.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Francia-Belgio prima semifinale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.00. Buon divertimento!

