LIVE Pagelle Brasile-Messico, Mondiali 2018: 1-0. Neymar sblocca il match! Willian è una spina nel fianco

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BRASILE-MESSICO

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Brasile-Messico, ottavi di finale dei Mondiali 2018. I verdeoro sono i principali favoriti per la vittoria finale, più che mai dopo l’eliminazione di Germania e Spagna. La squadra di Tite comincia la seconda fase affrontando il Messico, in un match tutt’altro che scontato. Il Brasile dovrà stare attento, non solo perché è il Mondiale delle sorprese, ma perché i ragazzi del Tricolor possono far male con la loro rapidità. Una bella sfida per Neymar e compagni: ci sarà da divertirsi.

La partita inizierà alle 16: noi seguiremo il match in diretta, dando i voti ai protagonisti in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE delle pagelle di Brasile-Messico!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

BRASILE (4-2-3-1)

Alisson 6 – Il Messico spinge ma lui è quasi mai impegnato. Si fa trovare in ogni caso pronto

Fagner 5,5 – Individuato subito come anello debole della difesa brasiliana, fa fatica a contenere le scorribande di Vela

Thiago Silva 6 – Preciso nelle chiusure come sempre. Non perde la calma nemmeno di fronte all’arrembaggio iniziale del Messico

Miranda 6 – Subito prezioso respingendo il tiro a botta sicura di Lozano. Su un’aziona nata, però, da un suo errore

Filipe Luis 5,5 – Soffre le accelerazioni degli esterni messicani, su cui prova ad arrangiarsi, anche con le cattive

Paulinho 6 – Prova spesso l’inserimento ma finisce per imbottigliarsi nel traffico della difesa messicana

Casemiro 6 – È il solito equilibratore, prezioso nel recuperare il pallone e rilanciare l’azione brasiliana. Un’unica macchia, l’ammonizione che lo costringerà a saltare i quarti

Willian 7 – Se non ci fosse Neymar oggi il migliore in campo sarebbe lui. Non si tira indietro quando c’è da sgomitare e quando accelera crea scompiglio: le azioni pericolose, gol del vantaggio compreso, nascono da lui

Coutinho 6,5 – L’avvio del Messico lo costringe ad abbassarsi molto, poi prende campo ed è pericoloso

Neymar 7,5 – Gioca da leader, abbassandosi spesso per aiutare in fase difensiva, e inventando in fase offensiva. Non può che essere lui a sbloccare la partita

Gabriel Jesus 6 – Non si vede fino alla mezz’ora del primo tempo, quando semina il panico in area e poi spara addosso a Ochoa

MESSICO (4-3-3)

Ochoa 6,5 – Sul gol del vantaggio del Brasile non può nulla ma per il resto difende la porta con i denti ed è miracoloso nel tenere in vita il Messico

Alvarez 5,5 – Neymar lo mette in difficoltà attaccando spesso dal suo lato. Finisce inevitabilmente sul taccuino dei cattivi. Dal 55′ Jonathan dos Santos 6

Ayala 5,5 – Ha il suo bel da fare tra Neymar e Gabriel Jesus. A volte sbanda, ma è comprensibile

Salcedo 6 – Lotta con le unghie su ogni pallone, reggendo praticamente da solo la difesa

Gallardo 6 – Partita ordinata. Il Brasile attacca poco dal suo lato e quando lo fa si trovare pronto

Herrera 6 – È bravo ad inserirsi cogliendo di sorpresa il centrocampo brasiliano. Ha una discreta occasione ma perde tempo con la finta

Marquez 5 – Osorio ha bisogno della sua esperienza e gli affida il compito di guidare la squadra dal centro del campo. Soffre ogni volta che il ritmo accelera. Dal 46′ Layun 5 – Si fa notare più per i continui battibecchi con Neymar che per altro

Guardado 6 – Fa gli straordinari: crea scompiglio in avanti e recupera prontamente in fase difensiva

Vela 6 – Rapidissimo nel rilanciare l’azione messicana appena ha la palla tra i piedi

Chicharito 6 – Tiene costantemente in apprensione la retroguardia brasiliana con la sua vivacità, ma cala alla distanza. Osorio lo sostituisce per dare più peso all’attacco. Dal 60′ Raul Jimenez 6

Lozano 6 – Pericolo costante per Filipe Luis ma è una spina nel fianco per tutta la difesa brasiliana con la sua rapidità

Foto: Jefferson Bernandes / Shutterstock