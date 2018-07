LIVE Motocross, MXGP GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA: Tony Cairoli, serve l’invenzione contro Jeffrey Herlings

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP della Repubblica Ceca di MXGP. Sarà ancora una volta Jeffrey Herlings contro Antonio Cairoli. L’olandese è uscito rafforzato dalla doppia trasferta in Indonesia, in cui non solo è riuscito a limitare i danni dopo l’infortunio in allenamento che lo aveva costretto a saltare una gara, ma addirittura ad ampliare il suo margine sul rivale italiano. Tony continua ad inseguire, per tenere vivo il sogno del decimo titolo iridato. Anche a Loket il messinese proverà a contrastare lo strapotere di Herlings, su un circuito su cui lo scorso anno ha trionfato.

Gara 1 è in programma alle 14.15, gara 2 alle 17.10: noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti minuto dopo minuto in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale del GP della Repubblica Ceca di MXGP!

La qualifying race













FOTOCATTAGNI