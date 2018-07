LIVE Motocross, GP Indonesia MXGP 2018 in DIRETTA: Tony Cairoli vs Herlings, è battaglia campale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. In Asia potremmo assistere a una svolta nel campionato, si riaccende la sfida tra Tony Cairoli e Jeffrey Herlings: il siciliano ha vinto le due gare in Lombardia portandosi a soli 12 punti di ritardo in classifica generale dal rivale olandese che ritorna dopo l’infortunio in allenamento che gli aveva impedito di presenziare a Ottobiano. Il leader del Mondiale ha subito conquistato la pole position ma in gara si preannuncia un duello campale con il Campione del Mondo: sfida a sportellate, divertimento assicurato.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 08.15 con gara-1, poi alle 11.10 spazio a gara-2. Buon divertimento a tutti.













