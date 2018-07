LIVE Moto2, GP Olanda 2018 in DIRETTA: Francesco Bagnaia per la scossa, che sfida con Oliveira ed Alex Marquez!

Benvenuti ad Assen, l’Università della moto! É tempo del Gran Premio di Olanda della Moto2 su una delle piste più famose e affascinanti del mondo. Alle ore 12.20 sarà tempo della gara (mentre alle 9.10 sarà di scena il Warm-up) che metterà in palio punti pesantissimi in ottica di titolo iridato, dato che i primi due della classe, Francesco “Pecco” Bagnaia e Miguel Oliveira, sono distanziati da un solo punto. Un duello appassionante che ha visto il portoghese rimontare sul nostro portacolori che, nelle ultime due uscite, non è stato in grado di centrare i risultati che tutti si aspettavano.

Questo Gran Premio, però, sempre partire con ben altri presupposti. Bagnaia, infatti, ha centrato una bellissima pole position nelle qualifiche di ieri, mentre il suo rivale scatterà solamente dalla casella numero 17. Com’è ben noto il pilota del team Red Bull KTM Ajo sa sempre dare il proprio meglio nel corso della gara, ma Bagnaia proverà a scappare e fare gara solitaria. Alle sue spalle attenzione agli spagnoli Alex Marquez e Xavi Vierge, ma anche ai nostri Luca Marini, Lorenzo Baldassarri e Mattia Pasini.

Si incomincerà alle ore 9.10 con il Warm-up, quindi il semaforo verde di Assen si spegnerà alle ore 12.20 per il Gran Premio e OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdersi nemmeno un secondo della gara più bella del mondo.













9.14: 1’39″602 per Mir che si porta davanti a tutti con 220 millesimi di vantaggio su Schrotter. Tanti però i caschi rossi in questo momento.

9.12: Primo giro cronometrato per Navarro in 1’41″165.

9.11: Piloti in pista per iniziare questo turno di 20′.

9.10: SI COMINCIA CON IL WARM-UP!!!

9.08: Francesco Bagnaia partirà dalla pole e cercherà di verificare gli ultimi particolari per la gara. Si scegliere la gomma dura per la gara e, KTM a parte, si opterà per questa scelta conservativa.

9.07: Un turno importante per gli ultimi affinamenti per le moto della media cilindrata.

9.06: Buongiorno e momento di warm-up per la Moto2 ad Assen, in Olanda.

FOTOCATTAGNI