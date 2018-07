LIVE MotoGP, GP Olanda 2018 in DIRETTA: gara. Risultati e classifica in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Ad Assen andrà in scena una gara determinante per le sorti del campionato: siamo praticamente a metà stagione e ogni punto potrebbe risultare decisivo. Si preannuncia una corsa molto spettacolare e chiusa, aperta a diversi scenari visto che ci sono diversi piloti in grado di lottare per la vittoria: nell’Università del Motociclismo può succedere di tutto, ci sarà da divertirsi con un’annunciata lotta e molti protagonisti in grado di puntare al successo o alle posizioni di vertice.

Valentino Rossi vuole fare sognare l’Italia, il Dottore ha un passo gara particolarmente interessante e vuole tornare successo a un anno esatto dall’ultima volta. Marc Marquez sembra essere il grande favorito della vigilia e punta ad allungare ulteriormente in classifica generale. Maverick Vinales può dire la sua, si aspettano azioni importanti da parte di Andrea Dovizioso senza dimenticarsi di Cal Crutchlow.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla della gara. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

Griglia di partenza – Cronaca warm up













