MotoGP, GP Germania 2018: prove libere (13 luglio). Programma, orari e tv

Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Germania, nono appuntamento della stagione 2018 del Motomondiale. Siamo quasi a metà stagione ma, soprattutto, siamo alle porte della sosta estiva che quest’anno si concluderà già il 5 agosto in occasione del Gran Premio della Repubblica Ceca. Tutto pronto, quindi, al Sachsenring per un weekend che dovrà darci alcune risposte importanti. Marc Marquez sarà in grado di centrare l’ottavo successo di fila in terra di Sassonia (contando tutte e tre le classi) per avvicinarsi al suo ennesimo titolo iridato? Nella classe mediana, invece, Francesco “Pecco” Bagnaia saprà ribadire i segnali importanti messi in mostra ad Assen? In Moto3, infine, gli italiani riusciranno a mettere i bastoni tra le ruote allo spagnolo Jorge Martin?

C’è tanta carne al fuoco in vista della gara tedesca. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo del venerdì del Sachsenring con le prime due sessioni di prove libere per le tre classi, che ci permetteranno di capire meglio i rapporti di forza in campo. La copertura dell’evento, come sempre, sarà affidata a Sky tramite il canale SkySport MotoGP che passa dal numero 208 al 207, mentre su smartphone, tablet e pc il mezzo giusto è SkyGo (riservato ai soli abbonati).

OASport, come consuetudine, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta per non perdervi nemmeno un istante dell’azione sulla pista del Sachsenring.

PROGRAMMA GP GERMANIA 2018

La programmazione di SkySport MotoGP

Venerdì 13 luglio

ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 1 Moto2

ore 13.10-13.50 Prove libere 2 Moto3

ore 14.05-14.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Prove libere 2 Moto2

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo