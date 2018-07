LIVE Italia-Francia, Europei Under19 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano l’approdo in finale

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, semifinale degli Europei di calcio Under 19 2018 in corso di svolgimento in Finlandia. Gli azzurrini hanno vinto il gruppo A sconfiggendo Finlandia e Portogallo nelle prime due giornate per poi pareggiare 1-1 con la Norvegia, un risultato che è valso la qualificazione alle semifinali ed al Mondiale Under 20 dell’anno prossimo. La Francia arriva al match di oggi dopo aver chiuso il gruppo B al secondo posto con una sconfitta all’esordio con l’Ucraina per 2-1, ma soprattutto con due larghe vittorie per 5-0 contro Turchia e Inghilterra. Il ct azzurro Paolo Nicolato dovrà fare a meno di Gabbia e Scamacca per squalifica, i quali dovrebbero essere sostituiti da Melegoni e Kean, mentre per i transalpini dovrebbero scendere in campo gli stessi giocatori che hanno demolito l’Inghilterra.

La partita si disputa a Vaasa (Finlandia) con fischio d’inizio previsto per le ore 18.00, OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro con aggiornamenti in tempo reale. (Foto: FIGC – Italia Under 19)

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter