Finale Europei Under19, Italia-Portogallo: data, programma, orario e tv

L’Italia Under19 maschile di calcio ha staccato il pass per la finalissima degli Europei di categoria dopo il successo odierno contro la Francia. Gli azzurrini, dopo aver chiuso al primo posto il Girone A con 7 punti, hanno incrociato la seconda del Girone B, ovvero la compagine transalpina, superata per 2-0. Avversario degli azzurrini, nella partita che si giocherà a Seinäjoki, sarà il Portogallo, che ha travolto con un nettissimo 5-0 l’Ucraina nella prima semifinale.

L’Italia tornerà in campo domenica 29 luglio, mentre l’orario verrà definito in base alle esigenze televisive. La diretta tv è assicurata da RaiSport+HD, mentre in streaming sarà possibile seguire gli azzurrini attraverso Rai Play. OA Sport, come al solito, vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida.

Di seguito il programma della finalissima del torneo continentale di categoria

Finalissima Europei Under 19

Domenica 29 luglio, orario da definire

Italia-Portogallo

diretta tv su RaiSport+HD

diretta streaming su RaiPlay

diretta live testuale su OA Sport













Foto: Pagina Facebook Nazionale Italiana di Calcio

