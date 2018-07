LIVE Francia-Uruguay, Mondiali 2018 in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma e lo streaming

Oggi inizieranno i quarti di finale dei Mondiali 2018 con il big match tra Francia e Uruguay che aprirà il programma alle ore 16.00. Una partita che si preannuncia particolarmente spettacolare vista la qualità dei giocatori in campo con la grande sfida tra le stelle Luis Suarez e Kylian Mbappé. La squadra del maestro Tabarez arriva da convincete successo con il Portogallo, ma dovrà fare a meno in questa sfida dell’infortunato Edinson Cavani. Dall’altra parte i transalpini, dopo aver eliminato con una grande prestazione l’Argentina, vogliono continuare a sognare la finale.

Francia-Uruguay, Mondiali 2018 in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma e lo streaming

Portogallo-Uruguay sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset.it. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Venerdì 6 luglio

ore 16.00 Francia-Uruguay – Quarti di finale Mondiali 2018 – Nizhny Novgorod Stadium

Foto: Vlad1988 Shutterstock.com