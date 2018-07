LIVE Uruguay-Francia, Mondiali 2018 in DIRETTA: quarti di finale di fuoco, transalpini favoriti. Celeste senza Cavani

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Uruguay-Francia, primo quarto di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018.

Calcio d'inizio alle ore 16.00 e buon divertimento con la diretta di OA Sport. Non perdetevi nemmeno un minuto di Uruguay-Francia. Iniziano i quarti di finale del Mondiale. Sarà spettacolo!













15.22: L’Uruguay è imbattuto contro la Francia ai Mondiali (una vittoria e 2 pareggi): successo per 2-1 nel 1966 e due pareggi, entrambi per 0-0, nel 2002 e nel 2010.

15.20: La Francia ha vinto solo uno degli otto precedenti incontri con l’Uruguay (4 pareggi e 3 sconfitte), perdendo nel match più recente: 0-1 in un’amichevole giocata nel giugno 2013 con gol di Suarez

15.15: Sarà Tolisso a sostituire lo squalificato Matuidi. Per il resto consueto 4-3-3 di Deschamps con in attacco Mbappè e Griezmann pronti a supportare Giroud

15.13: Confermate dunque le aspettative della vigilia. Non ci sarà Cavani, che va in panchina ed il suo posto sarà preso dall’ex Reggina Stuani. Per il resto consueto undici per Tabarez, con un centrocampo a cinque con gli “italiani” Vecino, Torreira e Betancur

15.10: Queste le formazioni ufficiali

URUGUAY (3-5-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez; Nandez, Vecino, Torreira, Bentancur, Laxalt; Stuani, Suarez.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Tolisso, Kantè, Pogba; Mbappè, Giroud, Griezmann.

15.07: La Francia, invece, si è affidata alla velocità e alla classe del nuovo fenomeno del calcio mondiale, quel Kylian Mbappé che è stato decisivo contro l’Argentina di Leo Messi e che vuole trascinare i transalpini fino alla conquista della Coppa del Mondo

15.05: L’Uruguay ha fatto fuori il Portogallo di Cristiano Ronaldo agli ottavi grazie alla doppietta di uno straordinario Cavani, ma proprio il Matador sarà quasi sicuramente il grande assente per il problema muscolare avuto proprio contro i lusitani.

15.02: Al Nizhny Novgorod Stadium andrà in scena una delle partite più attese: da un lato la grinta e la voglia dei sudamericani, dall’altro il talento dei transalpini.

15.00: Cominciamo la nostra diretta di Uruguay-Francia

